Kars’ta 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde görev yapan bir ücretli öğretmenin, çalıştığı süre boyunca 247 günlük priminin eksik yatırıldığını belirterek yaptığı başvuru, sistemdeki adaletsizliği gözler önüne serdi. Dosyayı inceleyen Ombudsmanlık, mevcut hesaplama yönteminin mağduriyet yarattığına hükmetti.

YENİ HESAPLAMA MODELİ: KİMLER "TAM SÜRELİ" SAYILACAK?

KDK'nın Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunduğu tavsiye kararında, çalışmaların "tam süreli" sayılabilmesi için gerekli olan ders saati sınırları şu şekilde belirlendi:

Sınıf Öğretmenleri: Haftalık 12 saat ve üzeri derse girenler.

Branş Öğretmenleri: Haftalık 10 saat ve üzeri derse girenler.

Bu sınırları aşan öğretmenlerin primleri, artık parçalı hesaplama yerine ayda 30 tam gün üzerinden yatırılacak.

7,5 SAAT KURALINDAKİ "ADALETSİZLİK" VURGUSU

Mevcut sistemde öğretmenlerin prim gün sayısı, toplam ders saatinin 7,5’e bölünmesiyle hesaplanıyordu. Bu durumun yarattığı tabloyu KDK verdiği "Bir öğretmen ayda 160 saat gibi yoğun bir mesai harcasa bile, mevcut sistemde sadece 21 gün sigortalı sayılabiliyordu. Bu durum açık bir mağduriyet ve adaletsizliktir." örneği ile eleştirdi.

GEÇMİŞE DÖNÜK MAĞDURİYETLER DE GİDERİLECEK

Kararın en kritik noktalarından biri de kapsamı oldu. KDK, sadece mevcut çalışanların değil, geçmişte görev yapmış ve prim eksikliği yaşayan tüm ücretli öğretmenlerin haklarının iade edilmesi gerektiğini belirtti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

KDK’nın bu tavsiye kararı sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlığın bu kararı uygulamaya alması durumunda, on binlerce öğretmenin emeklilik hesaplamaları ve sosyal güvenlik haklarında önemli bir iyileştirme yapılacak.