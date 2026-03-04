Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/7
Anasayfa Sağlık Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz

Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz

Omuz ağrıları artık genç nesilde oldukça yaygın... Peki ağrılarınızdan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte evinizde bile uygulayabileceğiniz 5 egzersiz

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 1

Vücudumuzun en hareketli eklemi olan omuzlarımızı, yanlış alışkanlıklarımızla maalesef çok çabuk yıpratabiliyoruz. Geçmişte genellikle ağır fiziksel işlerde çalışanlarda rastladığımız omuz ağrıları, günümüzde artık genç nesilde de oldukça yaygın bir sorun haline geldi. Bu ağrıları "nasıl olsa kendi kendine geçer" diyerek ihmal etmek ise problemin çok daha ağır tablolar oluşturmasına zemin hazırlıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Turan Çift Milliyet gazetesinin haberine göre, ofis ortamında, masa başında veya evde uygulanacak basit egzersizlerin omuz sağlığını korumada ve zindelik sağlamada etkili olduğunu vurguluyor. Ancak uzman, bir haftayı aşan ağrılarda vakit kaybetmeden bir hekime danışılması gerektiğinin altını çizerek, omuz sağlığını bozan hatalı davranışlar ve bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

1 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 2

Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, farkında olmadan omuzlarımıza binen yükü devasa boyutlara taşıyabiliyor.

Kambur duruş omuz eklemi üzerindeki baskıyı artırarak omuz sıkışma sendromu (impingement), kronik kas ağrıları ve hatta ilerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığına yol açar.

2 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 3


Çanta veya poşetleri tek omuzda ya da tek elde taşımamalıyız.

Yükü iki kolumuza da eşit dağıtmamız gerekir. Sırt çantası kullanılacaksa iki askı birlikte kullanılmalıdır.

3 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 4

Omuz eklemi hareket ettikçe beslenir. Gün içinde en az 2-3 saatte bir omuz çevirme, esneme ve hafif germe hareketleri yapılmalıdır. Masa başında molalar önemlidir.

4 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 5

Spordan önce mutlaka ısınma hareketleri yapmalıyız.

5 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 6


Peki omuz ağrısına neler yol açar? Prof. Dr. Çift, omuz ağrısına yol açan en yaygın 7 önemli hatayı şöyle sıraladı:

6 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 7

Uzun süre boyunca bilgisayar başında yanlış oturmak

7 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 8

Sürekli öne eğik bir şekilde telefon kullanmak

8 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 9

Ağır sırt çantaları veya tek omuzda taşınan çantalar

9 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 10

Laptop ve dosya çantalarının taşınması. Valiz gibi ağır yükler...

10 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 11

Ağır poşetlerin tek kolla kaldırılması

11 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 12


Hareketsiz yaşam tarzına sahip olmak. Düzenli omuz egzersizleri yapmamak

12 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 13

Ani ve bilinçsiz yapılan spor hareketleri yarardan çok zarar verir

13 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 14

Önerilen 5 faydalı egzersiz nedir?
Günlük hayatta 5 egzersizin düzenli yapılmasının, boyun, omuz ve sırt kaslarının çalışmasına yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. Çift, basit ama etkili 5 egzersizi şöyle sıralıyor:

14 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 15

Omuz germe

Otururken ya da ayakta dik durarak omuzlarınızı kulaklara doğru kaldırın, geriye doğru çevirerek indirin. 10 kez geriye, 10 kez öne doğru yapın.

15 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 16

Kürek kemiği sıkıştırma

Omuzlarınızı geriye doğru çekerek iki kürek kemiğini birbirine yaklaştırın. 5 saniye tutun ve gevşetin. 10 tekrar yapın.

16 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 17

Boyun germe

Çenenizi önce bir omuza değdirip 5’e kadar sayın. Sonra aynı işlemi diğer omuza yapıp hareketleri 10 defa tekrar edin.

17 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 18

Duvar yürüyüşü

Yüzünüz duvara dönük şekilde durun. Parmaklarınızı duvarda yukarı doğru “yürütün”. Kolunuzu zorlamadan yukarıya götürün. 5 saniye bekleyin, indirin. 10 tekrar yapın.Bu işlemi duvara yan dönerek de aynı şekilde uygulayın.

18 19
Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz - Resim: 19

Kol sallama

Hafif bir şekilde öne doğru eğilin ve bir elinizi masa ya da sabit bir yere destek olarak dayayın. Diğer kolunuzu serbest bırakın. Kolunuzu küçük daireler çizerek yavaş ve kontrollü şekilde hareket ettirin. Bu hareketleri her iki kola da 3 dakika boyunca uygulayın.

19 19
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro