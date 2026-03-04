Omuz ağrısı artık yaş tanımıyor: Ağrılarınızdan kurtulmak için 5 egzersiz

Vücudumuzun en hareketli eklemi olan omuzlarımızı, yanlış alışkanlıklarımızla maalesef çok çabuk yıpratabiliyoruz. Geçmişte genellikle ağır fiziksel işlerde çalışanlarda rastladığımız omuz ağrıları, günümüzde artık genç nesilde de oldukça yaygın bir sorun haline geldi. Bu ağrıları "nasıl olsa kendi kendine geçer" diyerek ihmal etmek ise problemin çok daha ağır tablolar oluşturmasına zemin hazırlıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Turan Çift Milliyet gazetesinin haberine göre, ofis ortamında, masa başında veya evde uygulanacak basit egzersizlerin omuz sağlığını korumada ve zindelik sağlamada etkili olduğunu vurguluyor. Ancak uzman, bir haftayı aşan ağrılarda vakit kaybetmeden bir hekime danışılması gerektiğinin altını çizerek, omuz sağlığını bozan hatalı davranışlar ve bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.