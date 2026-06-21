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Ay Yapım tarafından hayata geçirilen ve Brezilya yapımı “Fina Estampa” dizisinden uyarlanan projede yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, senaryoyu Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Çekimlerin 20 Temmuz sonrasında başlaması planlanıyor.

Dizinin hikâyesi, bir gün ekmek almak için evden çıkan eşinin bir daha geri dönmemesiyle hayatı altüst olan Ömür’ün yaşamına odaklanıyor. Ömür’ün, milli piyango talihlisi olduktan sonra değişen hayatı ve karşılaştığı yeni mücadeleler ekrana taşınacak.

Başrol karakteri Ömür’e Özge Özpirinçci Yeşilçay hayat verecek. Kadroda ayrıca Gonca Vuslateri, Bülent İnal, Enes Koçak, Cemre Arda, Gülçin Kültür, Pınar Çağlar Gençtürk ve Zerrin Sümer yer alıyor. Gonca Vuslateri dizide Nevra, Bülent İnal Tunç, Enes Koçak Mete ve Cemre Arda ise Nazlı karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Gülçin Kültür Gülsüm’e, Pınar Çağlar Gençtürk Yıldız’a, Zerrin Sümer ise Müzeyyen’e hayat verecek.

Öte yandan dizinin kadrosuna beş yeni isim daha dahil oldu. Asilhan Kurşun, Ömür’ün büyük oğlu Cüneyt karakterini canlandıracak. Cüneyt’in çalıştığı restorandaki iş arkadaşı Dilara rolünde Ceren Aslan yer alacak. Mert Carim, Gülsüm’ün eşi Şahin karakteriyle hikâyeye katılırken, çiftin kızları Zeynep’i Melis Girşen oynayacak. Aydan Kaya ise dizide dolmuş şoförü Safiye karakterine hayat verecek.