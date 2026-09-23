Ömür trafikte geçiyor: Her yıl yıl milyarlarca dolar havaya uçuyor

EN ÖNEMLİ TRAFİK SORUNU SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI

Türkiye genelinde gerçekleştirilen saha araştırmasında katılımcıların yüzde 55,5’i, yaşadığı bölgedeki en önemli sorunlar arasında sürücülerin dikkatsizliğini, kasıtlı kural ihlallerini ve trafik bilinci eksikliğini gösterdi. Yol kapasitesinin yetersizliği ve otopark sorununu belirtenlerin oranı yüzde 46,3, yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin yetersizliğini belirtenlerin oranı ise yüzde 30,4 oldu.

Araştırmadaki katılımcıların büyük bölümü kendisini trafikte dikkatli bir sürücü olarak tanımlarken trafik risklerinin daha çok ‘diğer sürücülerden’ kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. Raporda bu durum, trafikte bireysel sorumluluğun başkalarının davranışlarına yöneltilmesi açısından dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirildi.