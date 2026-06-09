Havacılık sektöründe her geçen gün artan kuralsızlık, şiddet ve uçuş güvenliğini sabote etme girişimleri otoriteleri en sert önlemleri almaya mecbur bıraktı. Havada kokpit kapısını zorlayan, acil çıkış kapılarını açmaya çalışan ya da diğer yolcuların seyahat konforunu baltalayan azınlık bir gruba karşı radikal bir temizlik operasyonu başlıyor.

ALKOL TETİKLİ ŞİDDET VAKALARINDA YÜZDE 80'LİK DEVASA ARTIŞ

Havayolu şirketlerini ve hükümetleri bu kararı almaya zorlayan en büyük etken, özellikle tatil dönemlerinde uçak içinde yaşanan ve kontrolden çıkan şiddet olayları oldu. İstatistiklere göre, özellikle aşırı alkol tüketimi sonrası uçak içinde yaşanan şiddet ve taşkınlık vakalarında yüzde 80 oranında devasa bir artış gerçekleşti. Bu ürkütücü tablo karşısında Avrupa'nın en büyük havayolu devleri, ortak kara liste sisteminin bir an önce yasalaşması için hükümetlere yönelik lobi faaliyetlerine hız verdi.

ORTAK VERİ TABANI GELİYOR: BİRİNDE SORUN ÇIKARAN TÜM SEKTÖRDEN SİLİNECEK

Hazırlıkları hızla süren yeni sisteme göre, adeta dijital bir sabıka kaydı gibi işleyecek ortak bir veri tabanı kuruluyor. Sistem resmi olarak hayata geçtiğinde, İngiltere merkezli uçuş gerçekleştiren herhangi bir firmada sorun çıkaran bir yolcu, otomatik olarak diğer tüm havayollarının da kara listesine anında eklenecek. Şirket yetkilileri, azınlık bir grubun ego ve taşkınlıkları yüzünden yüzlerce yolcunun seyahatinin mahvolmasına ve can güvenliğinin tehlikeye atılmasına artık kesinlikle izin verilmeyeceğini net bir dille ilan etti.

UÇUŞ EKİBİNE TEHDİDE DOĞRUDAN ÖMÜR BOYU YASAK

Yeni havacılık yasası kapsamında havalimanlarındaki güvenlik önlemleri ve denetimler en üst seviyeye çıkarılacak. Özellikle tatil bölgelerine giden uçuşlar öncesinde sıkı kontroller uygulanacak. Tekrar eden kural ihlallerinde ya da uçuş ekibine yönelik en ufak bir fiziki veya sözlü ciddi güvenlik tehdidinde, ilgili yolculara hiçbir hafifletici sebep sunulmadan doğrudan ömür boyu uçuş yasağı verilecek. Havayolu şirketleri, bu sistemin tek amacının dürüst vatandaşların yolcu güvenliğini sağlamak ve gasp edilen uçuş konforunu korumak olduğunu belirtiyor.