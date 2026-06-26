OMÜ Tıp mezunlarını uğurladı: Sağlık ordusuna 365 yeni hekim

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendirecek yeni mezunlarını büyük bir gururla uğurladı. Üniversitenin Yaşam Merkezi'nde düzenlenen görkemli törene; üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, mezun olan öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl fakülteden; Türkçe Tıp Programı'ndan 295, İngilizce Tıp Programı'ndan ise 70 olmak üzere toplam 365 taze doktor mezuniyet sevinci yaşadı. Büyük bir coşkunun ve zaman zaman duygusal anların hakim olduğu törende, genç hekimler Hekimlik Andı'nı okuyarak meslek hayatlarına ilk adımı attı.