Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendirecek yeni mezunlarını büyük bir gururla uğurladı. Üniversitenin Yaşam Merkezi'nde düzenlenen görkemli törene; üniversite yönetimi, öğretim üyeleri, mezun olan öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl fakülteden; Türkçe Tıp Programı'ndan 295, İngilizce Tıp Programı'ndan ise 70 olmak üzere toplam 365 taze doktor mezuniyet sevinci yaşadı. Büyük bir coşkunun ve zaman zaman duygusal anların hakim olduğu törende, genç hekimler Hekimlik Andı'nı okuyarak meslek hayatlarına ilk adımı attı.
OMÜ Tıp mezunlarını uğurladı: Sağlık ordusuna 365 yeni hekim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nin 48. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, zorlu ve özverili bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 365 genç hekim, meslek yemini ederek diplomalarını aldı.Kaynak: İHA
Törende, Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Zeynep Sarı Diri ile İngilizce Tıp Programı dönem birincisi Mert Ali Yıldırım, başarı belgelerini aldıktan sonra geleneksel olarak fakülte kütüğüne isimlerini çaktı. Kürsüde konuşma yapan her iki birinci de eğitim hayatları boyunca kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine ve hocalarına şükranlarını sundu. Dönem birincisi Diri, konuşmasında tıp dünyasının kanayan yarası olan "sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddetin" son bulması için güçlü bir çağrıda bulundu.
Mezuniyet alanında aynı zamanda buruk bir hüzün de yaşandı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Sena Yıldız, dönem arkadaşları tarafından unutulmadı. Öğrenciler, tören alanındaki boş bir sandalyeye talihsiz arkadaşlarının çerçeveli fotoğrafını ve çiçekler bırakarak derin bir vefa örneği sergiledi.
Törenin açılış ve selamlama konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, tıp eğitiminin sadece teorik bilgi edinmekten ibaret olmadığını, sabır ve empatiyle şekillenen bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı. Modern tıbba yön vermek adına yeniliklerin takip edilmesi gerektiğini belirten Dekan Danacı, genç meslektaşlarına şu sözlerle seslendi:
"Bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bu nedenle öğrenme sürecinizin burada sona ermediğini, aksine asıl şimdi başladığını asla unutmayın. Kendinizi sürekli araştırmaya ve sorgulamaya adamalısınız. Unutmayın ki Ondokuz Mayıs Üniversitesi sizin her zaman yuvanız kalacaktır ve zorluklarla karşılaştığınızda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise Tıp Fakültesi'nin üniversitenin adeta göz bebeği olduğunu belirterek, doğrudan insan hayatını merkezine alan bu kutsal mesleğin gelecekteki dönüşümüne dikkat çekti. Genç hekimlerin önünde uzmanlık eğitimi gibi kritik süreçlerin bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kurnaz, "Gelecekte yapay zekânın, büyük verinin (big data) ve hızla gelişen dijital teknolojilerin şekillendirdiği bambaşka bir tıp dünyasında görev yapacaksınız. Nitelikli eğitiminiz sayesinde bu değişime ayak uyduracağınıza ve kendinizi sürekli güncelleyerek çok daha iyi noktalara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.
Protokol konuşmalarının ardından sahneye davet edilen 365 öğrenciye mezuniyet belgeleri ve diplomaları takdim edildi. Tören, taze doktorların hep birlikte "Hekimlik Andı"nı okumasının ardından, büyük bir coşkuyla kep fırlatmasıyla son buldu.