Ömründe hiç gül almamış annelerin o anları yürek ısıttı

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Maalesef bu sezon gülden para kazanamadık. Gülleri kestik ve çadır bölgelerinde yaşayan annelere dağıttık. Özellikle çadır bölgelerinde yaşayan anneler ilk kez gül aldıkları için çok mutlu oldular. Buna da şükür. Gül bu sene para kazandırmadı ama anneleri mutlu ettik, bizler mutlu olduk" dedi.