Ömründe hiç gül almamış annelerin o anları yürek ısıttı

Adana'da Anneler Günü öncesi gül serada para etmeyince bir dernek, yüzlerce gülü çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi annelere dağıttı. Hayatlarında ilk kez gül alan kadınların mutluluğu gözlerinden okundu.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Anneler Günü öncesi ithal gül nedeniyle, yerli gülün fiyatı serada 5 liraya kadar geriledi. Bazı üreticiler ise gülü hasat etmedi.

Hem gül üreten hem de kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise seradan aldığı yüzlerce gülü merkez Yüreğir ilçesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi annelere dağıttı. Gül alan kadınların mutluluğu gözlerinden okundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Maalesef bu sezon gülden para kazanamadık. Gülleri kestik ve çadır bölgelerinde yaşayan annelere dağıttık. Özellikle çadır bölgelerinde yaşayan anneler ilk kez gül aldıkları için çok mutlu oldular. Buna da şükür. Gül bu sene para kazandırmadı ama anneleri mutlu ettik, bizler mutlu olduk" dedi.

Kaynak: İHA
