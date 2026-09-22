Yenilenebilir enerji yatırımları dünya çapında hızla artarken, süresi dolan rüzgar türbinlerinin nasıl değerlendirileceği sorusu büyük bir çevre sorununa dönüşüyor. İsveçli enerji firması Vattenfall, Superuse tasarım stüdyosu ile ortaklaşa yürüttüğü projede, Avusturya'daki bir türbinin mekanik aksamını barındıran "nacelle" kapağını tam donanımlı bir küçük eve (tiny house) dönüştürdü. Eni 4, boyu 10, yüksekliği 3 metre olan yapıda; mutfak, banyo, yaşam alanı, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.

ESKİ KANATLAR OTOPARK CEPHELERİNDE KULLANILIYOR

Sürdürülebilirlik hamlelerini sadece gövde kapağıyla sınırlı tutmayan şirket, Danimarka’da hizmet dışı kalan bir santralin 57 türbin kanadını İsveç’teki çok katlı bir otoparkın dış cephe kaplamasında değerlendirdi. Bunun yanı sıra kanatların güneş paneli çerçeveleri ve dağ kayağı imalatında kullanılmasına dönük denemeler sürüyor. Türbin kanatlarının bünyesindeki cam elyafı, karbon elyafı ve epoksi reçine gibi malzemelerin sıkı bağı ayrıştırmayı zorlaştırsa da firma, 2030 yılına kadar bu kompozit yapılarda yüzde 100 döngüsellik hedefine ulaşmayı planlıyor.

YENİ NESİL TÜRBİNLER DÖNÜŞÜME UYGUN TASARLANIYOR

Kullanım ömrü biten malzemelerin düzenli bir akışla elde edilememesi, geri dönüşümün ekonomik olarak ölçeklenmesini zorlaştıran etkenler arasında bulunuyor. Sektör temsilcileri ise çözümü üretim aşamasında arıyor. Siemens Gamesa gibi üreticilerin geliştirdiği yeni nesil kanat teknolojileri sayesinde, düşük sıcaklıktaki asidik çözeltilerde ayrışabilen özel reçineler kullanılarak malzemelerin kalitesini kaybetmeden yeniden sanayiye kazandırılması hedefleniyor.