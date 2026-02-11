Spor dünyasının ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yıllardır tartıştığı "koşu mu yoksa yürüyüş mü?" sorusuna bilim dünyası son noktayı koydu.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı tarafından yürütülen ve yaklaşık 50 bin katılımcının verilerinin incelendiği uzun soluklu çalışma, her iki aktivitenin de sağlık üzerindeki olumlu etkilerini karşılaştırmalı olarak analiz etti.

Araştırma sonuçları, harcanan enerji miktarı eşitlendiğinde, yürüyüşün yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet riskini azaltmada koşuyla benzer, hatta bazı parametrelerde daha üstün sonuçlar verdiğini kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Amerikan Kalp Derneği (AHA) dergisinde yayımlanan bulgulara göre, orta şiddetli tempolu yürüyüş, kalp hastalığı riskini %9,3 oranında düşürürken, aynı enerji sarfiyatıyla yapılan koşu bu riski %4,5 seviyesinde tuttu.

Bilim insanları, vücudun katettiği mesafenin, aktivitenin yoğunluğundan daha belirleyici bir sağlık göstergesi olduğunu saptadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Medical School öğretim üyesi Dr. I-Min Lee, hareketin her türlüsünün değerli olduğunu ancak yürüyüşün vücut üzerindeki baskısının azlığına dikkat çekti.

Dr. Lee, "Veriler açıkça gösterdi ki; günde 10 bin adım hedefi, yoğun bir antrenman programı kadar metabolik iyileşme sağladı. Özellikle ileri yaşlarda veya eklem hassasiyeti olan bireylerde yürüyüş, sakatlanma riskini minimize ederek yaşam süresini uzattı" şeklinde konuştu.

Kardiyovasküler tıp uzmanı Dr. Paul Thompson ise, koşunun daha kısa sürede daha fazla kalori yaktığını ancak bunun kalbe binen yükü artırdığını ifade etti.

Thompson, "Yüksek yoğunluklu koşu, atletik performansı artırsa da genel halk sağlığı açısından tempolu yürüyüşün sürdürülebilirliği çok daha yüksek bulundu. Kalp sağlığı için önemli olanın kalp atış hızını belirli bir seviyede tutmak olduğu gözlemlendi" sözleriyle araştırmayı destekledi.

DİZ VE EKLEM SAĞLIĞI FAKTÖRÜ

Araştırmanın bir diğer önemli ayağını ise ortopedik etkiler oluşturdu. Koşu sırasında vücuda binen yükün, yürüyüşe kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu kaydedildi. Bu durumun, uzun vadede diz ve kalça eklemlerinde kireçlenme (osteoartrit) riskini artırabildiği, yürüyüşün ise eklemleri koruyan bir 'doğal ilaç' işlevi gördüğü belirtildi.