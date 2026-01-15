Günde yalnızca iki dakika ayrılan yüksek yoğunluklu aktivitelerin, insan ömrünü uzatma konusundaki mucizevi etkileri küresel çapta yürütülen geniş kapsamlı araştırmalarla gün yüzüne çıkarıldı.

Yerleşik yaşamın getirdiği sağlık risklerini bertaraf etmek için saatlerce spor salonunda vakit geçirme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu bulgular, tıp dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Sydney Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, Birleşik Krallık Biobank verilerini kullanarak 71.000'den fazla yetişkinin hareket alışkanlıklarını yedi yıl boyunca takip etti.

European Heart Journal'da yayımlanan sonuçlara göre, haftada toplam 15 dakika (günde yaklaşık 2 dakika) boyunca yapılan "şiddetli" aktivite, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini önemli ölçüde düşürdü. Araştırma, kalp damar hastalıkları ve kanser vakalarındaki gerilemenin, bu kısa süreli ancak yoğun efor sarf edilen anlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Çalışmanın başyazarı olan Sydney Üniversitesi’nden Dr. Matthew Ahmadi, elde edilen sonuçların zaman darlığını bahane edenler için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Dr. Ahmadi, "Vücudun sınırlarını zorlayan bu kısa patlamaların, kalp-damar sağlığını iyileştirmek ve vücuttaki inflamasyonu (iltihabı) azaltmak için yeterli hücresel tepkiyi tetiklediğini gözlemledik" şeklinde bir açıklama yaptı.

Harvard Tıp Fakültesi'nde görevli epidemiyolog Dr. I-Min Lee ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, hareketin süresinden ziyade yoğunluğuna dikkat çekti.

Dr. Lee, "Merdivenleri hızlıca çıkmak veya otobüse yetişmek için kısa süreli koşmak gibi günlük aktiviteler, vücut üzerinde 'metabolik bir şok' etkisi yaparak yaşam kalitesini ve süresini artırdığını kanıtladı" ifadelerini kullandı.

NASIL UYGULANMALI?

Uzmanlara göre "2 dakika kuralı" için spor salonuna gitmeye gerek duyulmadı. Günlük rutinler arasına sıkıştırılan;

Hızlı tempoda merdiven çıkmak,

Kısa mesafeli deparlar atmak,

Ev işlerini yüksek tempoda yapmak, gibi eylemlerin bu süreci desteklediği kaydedildi. Bu kısa süreli yoğunluğun, kalp atış hızını belirli bir seviyenin üzerine çıkararak metabolizmayı aktif tuttuğu belirlendi.