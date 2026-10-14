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Gelişmekte olan ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Omoda, Omoda 5 modelinin altında konumlandıracağı yeni kompakt crossover modeli Omoda 4'ün örtüsünü 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda kaldırdı. Sınıfındaki dişli rakiplerle rekabet etmeye hazırlanan model, markanın Avrupa pazarındaki en ulaşılabilir seçeneklerinden biri olmayı hedefliyor.

İLK ETAPTA 1.5 LİTERLİK TAM HİBRİT MOTOR

Omoda 4'ün Avrupa satışlarında öncelik tam hibrit versiyona verilecek. Şirketin SHS-H adını verdiği bu sistem, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru bir elektrik motoru ve 1,83 kWsa kapasiteli kompakt bir batarya ile bir araya getiriyor.

Önden çekişli olarak tasarlanan hibrit mimaride temel amaç, uzun menzilli elektrikli sürüşten ziyade şehir içi kullanımda yakıt tüketimini minimuma indirmek olarak açıklandı. Versiyonun toplam sistem gücü, ivmelenme süreleri ve tüketim değerleri ise henüz netlik kazanmadı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ VERSİYON YOLDA

Şirket, hibrit modelin ardından tamamen elektrikli Omoda 4 seçeneğinin de ürün gamına ekleneceğini doğruladı. Elektrikli versiyonun batarya kapasitesi, şarj süreleri ve menzil verileri açıklanmazken, aracın bazı pazarlarda E5 modelinin altında ayrı bir isimle konumlandırılabileceği belirtiliyor.

"CYBER MECHA" TASARIM DİLİ VE UYGUN FİYAT HEDEFİ

Genç sürücü kitlesini hedefleyen Omoda 4, markanın "Cyber Mecha" olarak tanımladığı tasarım anlayışını benimsiyor. Keskin gövde hatları ve köşeli aydınlatma grubuyla dinamik bir duruş sergileyen kompakt crossover, şehir içi pratikliğe odaklanıyor.

Modelin 2027 yılının başında Avrupa ve İngiltere pazarlarında satışa sunulması planlanıyor. İngiltere pazarı için hibrit versiyonda 25 bin sterlinin altında bir başlangıç fiyatı hedeflenirken, diğer Avrupa ülkelerindeki fiyatlandırma ve Türkiye pazarına ilişkin satış takvimi henüz paylaşılmadı.