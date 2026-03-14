Anasayfa Otomotiv OMODA 5 Ultima Türkiye’de satışta: İşte o lansman fiyatı ve fırsatlar

OMODA & JAECOO, yenilikçi OMODA 5 Ultima’yı 2.120.000 TL lansman fiyatıyla Türkiye’de satışa sundu. Mart’a özel 300 bin TL’ye 6 ay faizsiz kredi fırsatı var. Premium OMODA 7 de İstanbul showroom’larında sergileniyor.

OMODA & JAECOO, yenilikçi tasarım ile ileri teknolojiyi bir araya getirerek yeni OMODA 5 Ultima modelini Türkiye pazarına sundu. Lansman fiyatı 2 milyon 120 bin TL olarak belirlenen model, Mart ayına özel 300 bin TL’ye 6 ay faizsiz kredi fırsatı ile geliyor. Markanın premium SUV temsilcisi OMODA 7 ise İstanbul showroom’larında ziyarete açıldı.

Yenilikçi tasarım anlayışıyla kısa sürede dikkat çeken OMODA & JAECOO, yeni OMODA 5’i Türkiye’de resmi satışa çıkardı.

İlk etapta en üst donanım seviyesi Ultima versiyonu ile yollara çıkan modelin yanı sıra, premium segmentteki OMODA 7 de ay sonu satış başlangıcına hazırlık olarak İstanbul’a ulaştı ve showroom’larda sergilenmeye başlandı.

İlk aşamada OMODA 5 Ultima versiyonuyla satışa sunulan araç, Mart ayına özel 2.120.000 TL lansman fiyatına sahip. Ticari müşterilere ise 300.000 TL’ye 6 ay %0 faizli finansman imkânı sağlanıyor.

Segmentinin ötesinde teknolojiler sunan bu model, stil ve tarz sahibi genç kullanıcılar için trend belirleyen bir SUV olarak öne çıkıyor.

Yeni OMODA 5 Ultima’nın dikkat çeken özellikleri şöyle:

Çarpıcı tasarım: Entegre nokta-matris ön ızgara, split far tasarımı, fastback siluet ve sportif arka spoiler; yüzer tavan konseptiyle sunulan 7 farklı gövde rengi; 18 inç düşük sürtünmeli petal tasarımlı jantlar,

Akıllı teknoloji: Yeni nesil ADAS 4.0 sürüş destek sistemi; akıllı sesli kontrol ve kablosuz şarj; araç içi 64 renk ambiyans aydınlatma; tüm versiyonlarda 12.3 inç çift ekran; Qualcomm 8155 işlemci,

Güvenlik ve kalite: Euro NCAP ile A-NCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi,

Konfor ve premium detaylar: Yumuşak dokulu iç mekân; ısıtma ve havalandırma özellikli elektrikli koltuklar; gürültü azaltıcı camlar ve akıllı silecek sistemi,

Performans: 1.6T motor + 7DCT şanzıman; 108 kW güç, 275 Nm tork; iHEC akıllı yanma sistemi; çoklu sürüş modları ve elektronik direksiyon.

Fütüristik ve sanatsal tasarımı ileri teknolojiyle harmanlayan OMODA 7, 15.6 inç 2.5K ultra HD Star-track kayar ekranıyla Türkiye’de eşsiz bir insan-makine etkileşimi sunuyor.

OMODA 7, İstanbul’daki tur kapsamında Çetaş, Fimoto, Inoto, Kıyı, Bostancıoğlu, Mutluhan ve Yüzbaşıoğlu showroom’larında görülebilecek.

Yeni OMODA 5 ile OMODA 7’nin aynı anda tanıtılması, markanın “Art in Motion” tasarım felsefesini ve küresel vizyonunu Türkiye’ye taşıdığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Ekonomi Servisi
