Çekmeköy Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması ve sıcak yuvalara kavuşması amacıyla Ömerli Doğal Yaşam Alanı’nda anlamlı bir köpek sahiplendirme etkinliği gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu program, hayvanseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayvansever katıldı. Katılımcılar hem barınaktaki köpeklerle vakit geçirdi hem de sahiplendirme süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Doğal yaşam alanı içindeki etkinlik alanında kurulan stantlarda veteriner hekimler ve belediye personeli, hayvan bakımı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Orhan Çerkez: Doğal Yaşam Alanı’nın önündeyiz. Bugün burada çok güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız, can dostlarımızı doğru ve güvenli ailelerle buluşturmak. Bu nedenle sahiplenme sürecinde büyük hassasiyet gösteriyor, hayvanların tekrar sokağa bırakılmaması için aile bireylerinin bu sorumluluğu birlikte kabul etmesine dikkat ediyoruz. Bugün burada sevgi ve merhamet duygusuyla bir araya gelen tüm komşularımıza, hayvanseverlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Belediye yetkilileri, sahiplendirme sürecinde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, her hayvanın mikroçip takıldığını, aşılarının tamamlandığını ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Aday ailelerden yazılı taahhüt alındığı ve sahiplenme sonrası takibin sürdürüleceği de kaydedildi. Bu yaklaşım, hayvanların yeniden sokaklara terk edilmesini önlemeyi hedefliyor.

Programda köpek sahiplenen vatandaşlardan biri duygularını şöyle dile getirdi: Uzun zamandır bir köpek sahiplenmek istiyordum. Barınakta onu gördüğüm anda sahiplenmeye karar verdim. Bir hafta öncesinden işlemlere başlamıştık. Şimdi onu alıp birlikte Gebze’ye götüreceğiz. İsmi Santa. Bizlere bu desteği sağladığı ve böyle bir etkinlikte bizleri buluşturduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

Yeni can dostuna kavuşan bir başka vatandaş ise şunları söyledi: Bizim için de hayatımızda bir ilk olacak. Gerçekten çok güzel bir proje, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu cana güzel bir yuva ve güzel bir gelecek sağlayacağız.



Çekmeköy Belediyesi, sadece sahiplendirme etkinlikleriyle sınırlı kalmıyor. İlçe genelinde sokak hayvanları için düzenli mama dağıtımı, mobil veteriner hizmeti, yeni barınak ve tedavi merkezi çalışmaları ile kapsamlı bir hayvan refahı politikası uyguluyor. Ömerli Doğal Yaşam Alanı da bu çalışmaların en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Belediye, farkındalık yaratmak için benzer etkinlikleri düzenli aralıklarla sürdürmeyi planlıyor.