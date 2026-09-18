İstanbul’un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan hayati kaynakların korunması amacıyla aralıksız çalışan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla İSKİ, havza mevzuatına aykırı şekilde inşa edilen yapılaşmalarla mücadelesine aralıksız devam ediyor. Bu geniş kapsamlı saha çalışmaları doğrultusunda, kentin en önemli su havzalarından biri olan Ömerli Havzası’nın mutlak ve kısa mesafeli koruma alan sınırları içerisinde yer alan Pendik ilçesinin Kurtdoğmuş ve Emirli Mahalleleri’nde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde içme suyu kalitesi ve havza güvenliği açısından zararlı yapı sınıfında tespit edilen 26 bina ve eklenti, İSKİ ekiplerinin koordineli operasyonlarıyla tamamen kaldırıldı.

YASAL SÜREÇ VE TEBLİGAT MEKANİZMASI NASIL İŞLEDİ?

2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili su havzaları korunma mevzuatı çerçevesinde, kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyen alanlarda gerçekleştirilen titiz denetimler sonucunda Emirli Mahallesi sınırlarında toplam 27 kaçak yapı tespit edildi.

Mevzuatın öngördüğü yasal prosedür gereği söz konusu yapıların ilgililerine resmi tebligatlar yapılarak, tanınan yasal süre içinde aykırılıkların mülk sahipleri tarafından giderilmesi ve binaların kaldırılması istendi. Verilen makul süre içerisinde 25 yapının mülk sahipleri durumu anlayışla karşılayarak binaları kendi imkanlarıyla kaldırdı. Tebligata rağmen yasal süre içinde müdahale edilmeyen bir yapı ise İSKİ ekipleri tarafından iş makineleri eşliğinde yıkılarak bölgeden temizlendi. Süreç kapsamında hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan kalan bir yapı için ise adli ve idari mahkeme süreci halen devam etmektedir.

SON 7 YILDA TOPLAM BİN 848 YAPI KALDIRILDI

Su havzalarını koruma kararlılığını uzun yıllardır sürdüren İSKİ, kent genelindeki bilançoyu da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre son 7 yıllık zaman diliminde İstanbul’un su kaynaklarını tehdit eden toplam bin 848 yapı tamamen ortadan kaldırıldı. Bölgesel dağılıma bakıldığında, Avrupa Yakası’nda bin 63 yapı, Anadolu Yakası’nda 777 yapı ve İstanbul’a su sağlayan stratejik noktalardan biri olan Melen Havzası’nda ise 8 yapı mevzuata aykırılığı nedeniyle kaldırıldı.

İçme suyu havzalarının sürdürülebilir bir şekilde korunması amacıyla yürürlükteki havza mevzuatına dayalı olarak oluşturulan koruma kuşakları, baraj göllerinin maksimum su seviyesi yani maksimum su kotu esas alınarak bilimsel kriterlerle belirleniyor. Bu hesaplamalara göre:

Mutlak Koruma Alanı: Maksimum su kotundan itibaren ilk 300 metre içerisinde kalan hassas karasal alanları ifade eder. Bu şerit içerisinde her türlü yapılaşma kesin olarak yasaktır.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Maksimum su kotundan itibaren 300 metre ile bin metre arasında kalan bölgeyi kapsar. Bu alanda su kalitesini bozacak veya kirlilik riski oluşturacak faaliyetlere geçit verilmez.

Bu özel koruma alanlarında mevzuata aykırı şekilde inşa edilen tüm yapıların aşamalı olarak kaldırılmasıyla, İstanbul’un mevcut su kaynaklarının fiziki olarak korunması, su kalitesinin standartlar dahilinde güvence altına alınması ve göl alanlarının sanayi ya da evsel kirlilikle bozulmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. İSKİ, İstanbul’un gelecek yıllardaki su ihtiyacını kesintisiz ve sağlıklı biçimde güvence altına almak adına havza koruma denetimlerine ve kaçak yapılaşmayla mücadelesine taviz vermeden devam edeceğini bildirdi.