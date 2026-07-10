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İspanya’da kariyerini sürdüren genç basketbolcu Ömer Kutluay, A Milli Futbol Takımı’nın yıldızı Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kutluay, Madrid’e transfer sürecinden itibaren Arda Güler’in kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.

“İLK TRANSFERİMDE BENİ ARADI”

Ömer Kutluay, Madrid’e transfer olduğu dönemde Arda Güler’in kendisini arayarak tebrik ettiğini ve her konuda yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

EVİNE GİDİP SAATLERCE SOHBET ETTİ

Kutluay, Arda Güler’in ilk yılında evine gelerek birlikte kahve içtiklerini ve uzun uzun sohbet ettiklerini belirterek, “Bana çok yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

MAÇLARINA DAVET ETTİ

Milli futbolcunun kendisini Real Madrid maçlarına davet ettiğini ve bunun için bilet gönderdiğini söyleyen Kutluay, Arda Güler’in kendi maçlarını da yakından takip ettiğini dile getirdi.

“GALİBİYETTE DE MAĞLUBİYETTE DE YANIMDAYDI”

Arda Güler’in sadece güzel günlerde değil, zor anlarda da destek verdiğini vurgulayan Ömer Kutluay, “Galibiyetten sonra da mağlubiyetten sonra da yanımdaydı, hep mesaj attı.” dedi.

“ARDA ABİYE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Açıklamalarını teşekkür ederek tamamlayan genç basketbolcu, “Buradan Arda abiye bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.