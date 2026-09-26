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Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Elazığ’da düzenlenen TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi’nde küresel gelişmelerden Türkiye ekonomisine, Gazze’den demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Zirve, FIRATSİFED ev sahipliğinde 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Koç, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan kurallara dayalı küresel düzenin büyük ölçüde ABD tarafından keyfi biçimde yıpratıldığını belirterek, uluslararası kurumların ve kuralların giderek aşındığını söyledi. Devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği bir döneme girildiğini ifade eden Koç, ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin de küresel belirsizliği artıran başlıklardan biri olduğuna dikkat çekti.

“İSRAİL’E KOŞULSUZ DESTEK BU KORKUNÇ SOYKIRIMI MÜMKÜN KILDI”

Gazze’de yaşananları “soykırım” ve “insanlık trajedisi” olarak nitelendiren Koç, uluslararası hukuk kurumlarının tutumunu da eleştirdi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin İsrail’e yaklaşımına tepki gösteren Koç, “ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu korkunç soykırımı mümkün kıldı” dedi.

Koç sözlerini, “Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır” ifadeleriyle sürdürdü.

DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinde demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Koç, kalıcı istikrar için kurum ve kuralların eksiksiz işlemesinin önemine işaret etti. Koç, “Kalıcı istikrarın ön koşulu, kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyen bir demokrasi ve hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu bir yönetim anlayışıdır. Cumhuriyetimize ve milletimize yakışan da budur” diye konuştu.

Türkiye ekonomisine de değinen Koç, enflasyonun hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu, finansman maliyetlerinin reel sektör üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu söyledi. Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Koç, uzun vadede verimlilik ve katma değerin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Koç ayrıca bilime, eğitime ve nitelikli insan kaynağına yapılacak yatırımların stratejik önem taşıdığını belirterek çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet değerlerine bağlı kalınması gerektiğini söyledi.