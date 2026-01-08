Yeni göreviyle birlikte ilin yönetiminden sorumlu olacak Ömer Kalaylı'nın kariyeri, eğitim geçmişi ve önceki görevleri merak ediliyor. İşte, Ömer Kalaylı kimdir? Kilis Valisi Ömer Kalaylı nereli, kaç yaşında ?

ÖMER KALAYLI KİMDİR?

Ömer Kalaylı, 1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur.

EĞİTİMİ

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 2001 yılında mezun oldu.

İkinci üniversite eğitimi olarak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Yine, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2022 yılında mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Ankara TÖMER’de Fransızca yabancı dil kursunu tamamladıktan sonra 25.09.2004 tarihinde bir yıl süreyle Franche - Comte Üniversitesine bağlı CLA dil okulunda Fransızca öğrenimini sürdürmek üzere İçişleri Bakanlığınca bir yıllığına Fransa’ya gönderildi. Bu süre içerisinde Paris’te ENA (Ecole Nationale d’Administration) bünyesinde organize edilen "Fransa’da Valilik Kurumu, Adem-i Merkeziyet, Yönetimin Modernleşmesi ve Fransa’da Devlet Reformu" konusunda 15 gün süreli kursa katıldı.

KARİYERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2003 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Yavuzeli ve Araban Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 90. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla bitirerek, Gaziantep’in Karkamış ilçesine kura ile atandı ve yaklaşık 1,5 yıl süreyle görev yaptı.

Diyarbakır Lice Kaymakamlığı (2007-2009)

Sivas Gürün Kaymakamlığı (2009-2013)

Sivas Vali Yardımcılığı (2013-2016)

Sakarya Akyazı Kaymakamlığı (2016-2018)

Uşak Vali Yardımcılığı ve aynı zamanda Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, en son, Gaziantep-Şehitkamil Kaymakamlığı (2019-2022) görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 21.12.2014 tarihinde bir ay süreyle Çin Halk Cumhuriyeti’nde İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen Çin’in Yönetim Sistemi hakkında kısa dönem yurt dışı eğitim programına katıldı.



ÖZEL HAYATI

Evli iki çocuk babası.