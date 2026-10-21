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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Amasya Suluova Şeker Fabrikası'nın yaşadığı finansal sorunlara dikkat çekti. Gürer, fabrikanın borç yükünün yaklaşık 4 milyar 700 milyon liraya ulaştığını söyledi.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINI İSTEDİ

Gürer'in verdiği bilgilere göre fabrikanın başta Halk Bankası olmak üzere kamu bankalarına 3 milyar 900 milyon lira, Türkşeker'e ise 840 milyon liraya yaklaşan borcu bulunuyor.

Fabrikanın gelirlerinin önemli bölümünün borç ve faiz ödemelerine ayrıldığını belirten Gürer, borçların yapılandırılması, faizlerin silinmesi, ek destek sağlanması ve borç yükünün azaltılması gerektiğini savundu.

Gürer ayrıca yaklaşık 40 bin tonluk şeker kotasının Türkşeker'e devredilerek buradan elde edilecek ekonomik değerin kamu borçlarından mahsup edilmesini önerdi.

Şeker pancarı alım fiyatının ton başına 3 bin 720 lira olarak belirlenmesinin üreticileri memnun etmediğini ifade eden Gürer, pancar ekim alanlarındaki daralmanın üretim, hayvancılık ve istihdamı da etkileyebileceğini söyledi.

Gürer, Amasya Suluova Şeker Fabrikası ve diğer şeker fabrikalarının yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla CHP olarak TBMM'ye araştırma önergesi vereceklerini açıkladı.