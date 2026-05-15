EuroLeague ekiplerinden Real Madrid, milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven ile anlaşmaya varmak üzere.

BasketNews’in haberine göre 27 yaşındaki pivot, sezonun kalan bölümünde Real Madrid kadrosuna katılacak ve İspanya Ligi (ACB) play-off’ları öncesi uzun rotasyonunu güçlendirecek.

Ömer Faruk Yurtseven, EuroLeague’de transfer kayıt dönemi kapandığı için yalnızca İspanya Ligi maçlarında forma giyebilecek.

SEZON KARNESİ

Sezona Panathinaikos BC ile başlayan Yurtseven, yılı NBA G League ve Golden State Warriors arasında tamamladı. Warriors formasıyla 9 maçta görev alan milli oyuncu, maç başına 12 dakikada 3.8 sayı, 3.3 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

Son maçında San Antonio Spurs karşısında 17 sayı, 8 ribaund ve 4 asistlik performans sergiledi.