AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Suriye'deki çatışmalara, İran'da yaşanan olaylara ve Venezuela'da yaşanan gelişmelere dair bir takım ifadelerde bulundu.

'SÜRİYE'DE ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI YOK'

Suriye konusunda hassas olduklarını söyleyen Çelik, "Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır. 10 Mart mutabakatına uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odaklara uyuyor. SDG'nin eylemlerini kürtlere mal edemezsiniz. Süriye'de Arap-Kürt çatışması yok" dedi.

'EYLEM PLANINI ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Sanal bahis operasyonlarına da değinen Çelik, "Ülkemize dönük sanal bahis bir operasyon olarak kullanılıyor. İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İRAN VE VENEZUELA AÇIKLAMASI

İran'daki yaşanan iç karışıklığa dair ise Çelik, "İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak bir takım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz" şeklinde yorumladı.

ABD'nin Venezuela Başkanı Maduro'yu kaçırmasına ise Çelik, "Venezuela'daki müdahalenin ve Devlet Başkanı Maduro'nun şuan bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela halkının yanındayız. Her zaman dış müdahaleler olumsuz sonuçlar doğuruyor" dedi.