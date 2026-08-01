Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un kilit noktalarından biri olan Marmaris’teki suikast girişimine katılan firari FETÖ üyesinin yakalandığını bildirdi. Çelik, örgütle mücadelenin Türkiye sınırlarını aşarak küresel ölçekte ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİ DARBEYİ BOŞA ÇIKARDI"

Açıklamasında 15 Temmuz gecesine dikkat çeken Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü riski göze alarak sergilediği duruşun milli egemenlik açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Çelik, bu kararlı iradenin milletin egemenliğini hedef alan kanlı darbe girişimini boşa çıkardığını ve devlet-millet hayatına tarihi bir mühür vurduğunu vurguladı.

"FETÖ İLE MÜCADELE KÜRESEL ÇAPTA SÜRECEK"

Terör örgütünün yurt dışındaki uzantılarına ve onları koruyan odaklara da tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hâlâ himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir.

Gelişmeyle ilgili adli süreçler ve yakalanan şüphelinin iade/yargılama detaylarının takip edildiği öğrenildi.