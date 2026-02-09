AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Gazze'de insani yardımların engellendiğini belirterek "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ömer Çelik, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük bir azimle sarıldığını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E ZİHNİYET ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Çelik, "Bazı siyasi partilerin zihniyet ve söylemi enkaz altında kalabiliyor. CHP lideri Özel; hakikatleri görmezden geldi, yapılanları gölgelemeye çalıştı." dedi.

"İNSANİ YARDIMLAR HALA ENGELLENİYOR"

Gazze'ye insani yardımların hala engellendiğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gazze ile ilgili mücadelemize ara vermeden güçlü bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini belirten Ömer Çelik, "Buna dönük dezenformasyonlar odağımızı kaybettirmeye dönük bir takım yanlış yaklaşımlar ırkçı söylemler söz konusu olabiliyor. Manipülasyon ve provokasyonun bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.