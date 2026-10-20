Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN VEFATI

Bu kayıptan sonra çok çirkin gerçekten çok acı verici bir takım paylaşımlar yapıldığını gördük sosyal medyada. Bir vefat haberi karşısında böylesine bir nefret söyleminin örgütlü bir şekilde kullanılmasını, ortaya çıkarılmasını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Onun dışında pek çok siyasi partiden son derece sağduyulu, son derece insani hassasiyetlere saygılı, bu acı kaybımız karşısında gereken paylaşımı, acımızı paylaşmaya dönük mesaj yayınlayanlar oldu. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kere daha Dündar Ziya Gültekin kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun Bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine evinize hoş geldiniz diyoruz. Kani Bey'in Afrika'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları oldu. Çok değerli bir arkadaşımız. Oradaki çalışmalara çok güçlü emek verdi. Bundan sonrasında da inşallah partimiz de kendi evinde bu çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR

Tabii partimize hem belediye başkanlarından hem milletvekillerinden çok sayıda katılım talebi var. Bunu partimizin yetkili kurulları titizlikle inceliyor. Önümüzdeki dönemde de hem milletvekili seviyesinde hem Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi seviyesinde pek çok katılımı hep beraber göreceğiz. Bugün de Bodrum'dan bir meclis üyesi arkadaşımız aramıza katıldılar. Bütün bunlar partimizin Türkiye'nin geleceği için AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güvenilir adres olduğunu hem Türkiye'nin yeni dünyanın ortaya çıkardığı sorunları çözmede hem de geleceğe yürümedeki iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın temsil ettiğini gösteren yaklaşımlar.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek bir takım yaklaşımların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, bu fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştim. Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himaye ile de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Burada temel mesele bütün gerçeğin açığa çıkması ve bu gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte de gereken sonuçlara ulaşılmasıdır. O yüzden devletin bütün kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla görevinin başında ve bu meselenin tam olarak açığa çıkması bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının hem çaldıkları paraların geri alınması hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye bütün denetim kurulumlarına kadar herkes görevinin başında meşru yatırımcının korunması, mağdur edilenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor. Burada kimse kimsenin avukatı ya da savcısı değil, kimse kimsenin ne herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kendini savcı yerine koyup mahkum etmesi gibi bir yaklaşım içinde olmamalı. Kimse de herhangi bir iddia varsa birilerinin avukatı olup herhangi bir siyasi himaye içerisine girmemeli şeklindeki ilkemizi ayakta tutuyoruz.