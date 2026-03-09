AKP Sözcüsü Ömer Çelik, NTV’de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, “Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu” sözlerini sarf etti.

“Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi” diyen Çelik, “Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok” sözlerini sarf etti.

‘HALKIN ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI’

Bir ülkenin rejimini değiştirmek için gerçekleştirilen saldırıyı ‘barbarlık’ olarak değerlendiren Çelik, “Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı” ifadelerini kullandı.

‘KARA HAREKATININ SONUÇLARI KORKUNÇ OLUR’

Çelik, arabuluculuk konusunda ise, “Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti” dedi.

'İSLAM ÜLKELERİ SAVAŞA ÇEKİLMEMELİ'

“Hiçbir saldırıyı mazur görmeyiz” diyen Çelik “İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo. Füze Türk hava sahasını hedeflediği için vuruldu. Hedefin güneyde olduğu değerlendiriliyor. Amerika üslerini hedef aldıklarını söylüyorlar. İran'da konsolide bir yaklaşım olmadığı görülüyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile vekiller arasında çelişki var. Haklarımızı mahfuz tutuyoruz” sözlerini sarf etti.