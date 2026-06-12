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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği son kararla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) uzun süredir gündemde tuttuğu iddiaların tamamen asılsız çıktığını söyledi. Çelik, bu kararla ana muhalefet partisinin iddialarının büyük bir siyasi yalan olarak tescil edildiğini vurguladı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP tarafından gerçekleştirilen hukuki başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesini değerlendirdi. Kararın ardından CHP'nin yürüttüğü stratejinin çöktüğünü ifade eden Çelik, sert eleştirilerde bulundu.

Ana muhalefet partisinin geçmiş dönemdeki iddialarını hedef alan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize '128 milyar dolar yalanı' olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesinin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP'nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu. Böylece CHP'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak'a dönük iddialarının yalan siyaseti olduğu bir kere daha kesinleşti. AYM kararıyla birlikte CHP'nin '128 milyar dolar yalanı' milletimize söylenmiş büyük bir siyasi yalan olarak tescillendi. Bu yalan siyasetini üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir. Yalan siyaseti ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."