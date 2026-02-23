AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, büyükelçinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Gazze’deki eylemlerine destek verdiğini belirterek, bu yaklaşımı “insanlık dışı ve korkunç” olarak niteledi.

MEKANSAL SOYKIRIM VURGUSU

İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ile diğer Arap toprakları üzerinde hiçbir hak ve egemenliği olmadığını ifade eden Çelik, Batı Şeria’nın ilhakı ya da Gazze Şeridi’nden koparılmasına yönelik girişimlerin “mekansal soykırım” anlamına geldiğini savundu.

Yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini ise açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

“BÜYÜK İSRAİL” TEPKİSİ

Çelik, bazı Arap ülkelerinin topraklarını hedef aldığı iddia edilen “Büyük İsrail” projesine destek verilmesinin temel hukuk ilkeleri ve insanlık değerleriyle bağdaşmadığını kaydetti. Teolojik ve fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine ikame edilmesinin bölgede ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı “İsrail’in sınırları neresidir?” çağrısını hatırlatan Çelik, son gelişmelerin bu uyarıları doğruladığını öne sürdü. Gazze ve Batı Şeria’daki uygulamaların insanlık değerlerine saldırı olduğunu belirten Çelik, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve birleşik bir Filistin Devleti’ni savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.