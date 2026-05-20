Yunanistan’ın başkenti Atina’da 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek Olympiakos, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Tarihinde 15. kez Dörtlü Final’de boy gösterecek Yunan temsilcisi, üst üste beşinci kez bu organizasyonda yer alma başarısı gösterdi. Olympiakos daha önce 1997, 2012 ve 2013 yıllarında Avrupa’nın en büyük kupasını müzesine götürdü.

Son EuroLeague zaferini 2012-2013 sezonunda yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, geçen süreçte çıktığı üç finalden mağlubiyetle ayrıldı. Yunan temsilcisi, uzun süren kupa hasretini bu kez sona erdirmeyi hedefliyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ NORMAL SEZONUN LİDERİ

Olympiakos, normal sezonu yine lider bitirmeyi başardı.

Ligde 26 galibiyet, 12 yenilgiyle zirvede yer alan Yunanistan temsilcisi, geçen sezonun da normal dönemini lider tamamlamıştı.

Play-off'ta Fransa'dan Monaco ile eşleşen ve seriyi 3-0 kazanan Olympiakos, adını bir kez daha dörtlü finale yazdırdı.

VEZENKOV VE DORSEY YILDIZLARI

Kadrosunda birçok yıldız bulunduran Olympiakos'ta bu sezon öne çıkan isimler Sasha Vezenkov ve Tyler Dorsey, performanslarıyla dikkati çekti.

Yunan ekibinin uzun forveti Vezenkov, yine takımının en skorer ismi olurken sezonu 19.2 sayı ortalamasıyla tamamladı. Vezenkov'a en fazla destek veren isim ise bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Dorsey oldu. ABD asıllı Yunan oyun kurucu 16.2 sayı ortalamasıyla takımının dörtlü finale gelmesinde önemli rol oynadı.

Başantrenör Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyun kurucu: Thomas Walkup, Frank Ntilikina, Giannoulis Larentzakis, Tyler Dorsey, Monte Morris, Corry Joseph, Shaquille McKissic

Forvet: Evan Fournier, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Alec Peters, Tyson Ward

Pivot: Donta Hall, Moustapha Fall, Tyrique Jones, Nikola Milutinov.