EuroLeague'de sezonun şampiyonu Olympiakos oldu. Yunan temsilcisi 13 yıl sonra yeniden Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda zirveye çıktı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanan EuroLeague Final Four finalinde Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Yunan temsilcisi 92-85 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

REAL MADRID FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle ilk dakikalarda üstünlüğü ele geçirdi.

İspanyol ekibi 4. dakikayı 15-3 önde geçerken ilk çeyreği de 26-19 üstün tamamladı.

OLYMPIAKOS GERİ DÖNDÜ

İkinci periyotta toparlanan Olympiakos, savunma sertliğini artırarak oyuna ortak oldu.

Kenardan gelen oyuncuların katkısıyla skor üstünlüğünü eline geçiren Yunan ekibi, soyunma odasına 46-44 önde gitti.

SON ÇEYREKTE NEFESLER TUTULDU

Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele alan Real Madrid, final periyoduna 65-61 önde girdi.

Ancak son bölümde Olympiakos taraftar desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Bitime 36 saniye kala 8 sayı fark yakalayan Yunan temsilcisi, kalan bölümde hata yapmadı.

REAL MADRID FIRSATI KAÇIRDI

Son anlarda farkı kapatan Real Madrid, bitime 13 saniye kala skoru eşitleme şansını değerlendiremedi.

Olympiakos parkeden 92-85 galip ayrılarak EuroLeague şampiyonluğunu ilan etti.