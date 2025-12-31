Yeniçağ Gazetesi
31 Aralık 2025 Çarşamba
Ölümüyle yıkılmıştı: Nilperi Şahinkaya'dan yürek yakan paylaşım

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, ağustos ayında kaybettiği annesi Meltem Vural’ın ölümüyle yıkılmıştı. Şahinkaya annesi Meltem Vural’ı doğum gününde yaptığı paylaşımla andı.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Vural, 31 Ağustos’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş, 1 Eylül’de düzenlenen cenaze töreniyle de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı doğum gününde yaptığı duygusal bir paylaşımla andı. Şahinkaya’nın paylaşımı yürek dağladı.

'BURAYA GELMEK BENİM İÇİN KORKUTUCUYDU'

Eve gitmekte çok zorlandığı söyleyen Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Biz annemle son bir buçuk yıldır İstanbul'daydık ondan önce Ankara'da yaşıyordu. Buraya gelmek benim için çok korkutucuydu, size anlatamam. Dün İstanbul'daki evimde yataktan çıkamadım, kuruntu yapmaktan. Şu anda o kadar iyi geldi ki, bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki...''

PAYLAŞIMIYLA AĞLATTI

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı doğum gününde yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

Annesine olan özlemini dile getiren oyuncu; mesajında "Geçen yıl bugün, annemle kutladığımız son doğum günü… İyi ki doğdun anneciğim, seni çok seviyorum. Ruhun şâd olsun" ifadelerini kullandı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 doğumlu 37 yaşında. Aslen Hataylı olan Nilperi, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal’in Dakar şehrinde dünyaya geldi.

Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Nilperi şu anda aktif olarak oyunculuk yapıyor.

Nilperi Şahinkaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Eğitim süreci boyunca sahne sanatlarına olan ilgisiyle öne çıktı ve daha öğrenciyken profesyonel oyunculuk dünyasına adım attı. Kariyerine 2010 yılında yayınlanan günlük dizi “Deniz Yıldızı” ile başladı.

Ayrıca Nilperi İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca'yı çok akıcı konuşuyor.

