Bursa'da grip şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun "yanlış tedavi" sonucu hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili hukuk mücadelesinde kritik bir dönemeç geçildi. Türkoğlu ailesinin ısrarlı takibi sonucu yargıdan çıkan emsal niteliğindeki kararı, profesyonel haber formatında aşağıda bulabilirsin:

YÜSRA'NIN ÖLÜMÜNDE 15 SAĞLIK PERSONELİNE YARGI YOLU: BAKANLIĞIN "SORUŞTURMA İZNİ YOK" KARARI KALDIRILDI!

Bursa'da 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen süreçte, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ezber bozan bir karara imza attı. Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmeyen, aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15 sağlık personeli hakkında "soruşturma izni" verildi.

"GRİP" DİYE GİTTİ, YOĞUN BAKIMDA CAN VERDİ

19 Mayıs 2024 tarihinde grip şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Yüsra Türkoğlu'na burada serum takıldı. Ailenin iddiasına göre; serum sonrası fenalaşan küçük kızın durumu 10 saat boyunca kötüye gitti, vücudunda şişlikler ve şiddetli ağrılar oluştu. Sabah saatlerinde kritik durumu fark edilen Yüsra, yoğun bakıma alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKANLIK "İZİN VERMEDİ", MAHKEME "SORUŞTURULMALI" DEDİ

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Sağlık Bakanlığı ise idari soruşturma başlattı. Ön inceleme sonucunda bakanlık müfettişleri sağlık personeli hakkında soruşturma izni vermedi. Ancak Türkoğlu ailesinin Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz, adaletin seyrini değiştirdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, bakanlığın kararını hukuka aykırı bularak kaldırdı.

Mahkeme, iddiaların ancak bir savcılık soruşturmasıyla netleşebileceğine hükmederek, 15 sağlık personeli hakkında soruşturma açılmasına kesin olarak karar verdi.

DOSYA YENİDEN SAVCILIKTA: 15 PERSONEL TAKİP ALTINDA

Soruşturma izni verilen isimler arasında; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, Çocuk Kardiyoloji uzmanları, Çocuk Yoğun Bakım sorumlusu profesör ve doçentler ile asistan ve pratisyen doktorlar bulunuyor. Dosya, gereğinin yapılması üzere Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderildi.

ANNE TÜRKOĞLU: "UMUTLANDIK, BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Karar sonrası duygularını paylaşan anne Azime Buse Türkoğlu "Soruşturma izni verilmediğini duyunca başımızdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Ancak mahkemenin bu son kararı bizi çok mutlu etti ve umutlandırdı. Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın. Suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Hastane yönetimi ise ilk aşamada yaptığı açıklamada, hastanın "kalp hastası" olduğunun tespit edildiğini ve ailenin tüm müdahalelere rağmen çocuklarını hastaneden çıkarmak istediğini iddia etmişti. Gerçek kusur durumu, savcılığın soruşturması ile netlik kazanacak.