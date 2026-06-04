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1970’ler, 1980’ler, 1990’lar, 2000’ler ve 2010’ların ardından Jackson, 2020’lerde de Billboard Hot 100’de ilk 10’a girmeyi başardı. Bu başarıda, vizyona giren Michael biyografi filminin yarattığı ilgi ve TikTok’ta yayılan akımların etkisi önemli rol oynadı.

“CHİCAGO” REKORU BİR KEZ DAHA YENİLEDİ

Michael Jackson’ın 2009’daki vefatının ardından gün yüzüne çıkarılan daha önce yayımlanmamış kayıtları, 2014 yılında bir albümde toplanmıştı. Bu çalışmanın dikkat çeken parçalarından “Chicago”, Haziran 2026’da Billboard Hot 100 listesine 30. sıradan giriş yaparak sanatçının benzersiz rekorunu güçlendirdi.

Böylece Jackson, son 60 yıl boyunca her on yılda bir yeni bir şarkıyla Billboard Hot 100 listesinde yer alma başarısını gösteren tek sanatçı oldu.

“Chicago”nun yeniden yükselişe geçmesinde, Michael Jackson’ın yaşam öyküsünü konu alan filmin dünya çapındaki gişe başarısı etkili oldu. Filmle birlikte sanatçının müzik kataloğuna yönelik ilgi yeniden artarken, dijital platformlardaki dinlenme rakamları da önemli ölçüde yükseldi. Şarkı, dünya genelinde 388 milyon dinlenmeye ulaşırken, Billboard verilerine göre yükselişini istikrarlı şekilde sürdürdü.

“TÜM ZAMANLARIN EN BAŞARILI EĞLENCE SANATÇISI”

Michael Jackson, kariyeri boyunca dünya çapında 500 milyondan fazla albüm ve plak satışı gerçekleştirdi. 13 Grammy Ödülü kazanan sanatçı, ayrıca 31 Guinness Dünya Rekoru’nun sahibi olarak “Tüm Zamanların En Başarılı Eğlence Sanatçısı” unvanını koruyor. Öte yandan, 1982’de yayımlanan Thriller albümü 55 milyonu aşan satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan albümü olmayı sürdürüyor.