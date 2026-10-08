Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Manisa’da 10 yıl önce Lokman Gökçe'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına sebep olan şüphelinin JASAT tarafından yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Lokman Gökçe'nin 10 yıl önce yaşamını yitirdiği kazanın başka bir araç sürüsünün sebebiyet vermesi üzerine meydana geldiği belirlendi. JASAT timlerince bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı. Bölgedeki KGYS ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler mercek altına alındı. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin, diğer otomobil ile peş peşe ilerlediği belirlendi. Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.