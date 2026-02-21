ABD’li elektrikli araç devi Tesla, otomatik pilot nedeniyle meydana gelen kaza sonrası açılan davada 243 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Federal yargıç, tazminat kararını geçerli bularak onaylandı. Kamuoyuna açıklanan kararda, mahkemede sunulan kanıtların Ağustos 2025’te verilen jüri kararını “fazlasıyla desteklediği” belirtildi.

Yargıç Bloom ayrıca Tesla’nın kararı bozmayı gerektirecek yeni bir hukuki argüman sunmadığını ifade etti. Tesla’nın CEO’su Elon Musk liderliğindeki şirketin kararı temyize götürmesi bekleniyor.

JÜRİ, TESLA’YI YÜZDE 33 KUSURLU BULDU

2019 yılında meydana gelen kaza sonrası açılan davada jüri, Tesla’nın yüzde 33 kusurlu olduğuna hükmetti. Olayda George McGee, düşürdüğü telefonunu aramak için eğilirken 2019 Model S'ini yaklaşık saatte 100 km hızla sürerken Naibel Benavides Leon ve Dillon Angulo'nun, yol kenarına park etmiş ve yanında durdukları SUV aracına çarptı.

Kazada 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon hayatını kaybederken, Dillon Angulo ağır yaralandı.

Davada jüri Benavides'in mirasçılarına 19,5 milyon dolar, Angulo'ya ise 23,1 milyon dolar tazminat ödenmesine ve aralarında paylaştırılacak 200 milyon dolar cezai tazminata hükmettiler. McGee daha önce davacılarla anlaşmaya varmıştı.

TESLA SUÇU SÜRÜCÜYE ATTI

Kararın bozulması için harekete geçen Tesla ise kazada tek sorumlunun sürücü Tesla, kararı bozma talebinde kazanın tek sorumlusunun sürücü George McGee olduğunu savundu. Şirket, Model S aracında herhangi bir teknik kusur bulunmadığını ve verilen kararın “sağduyuya aykırı” olduğunu öne sürdü.

Tesla ayrıca otomobil üreticilerinin, dikkatsiz sürücülerin neden olduğu tüm kazalardan sorumlu tutulamayacağını belirtti.