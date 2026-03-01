Karadağ Mahallesi’ndeki Beritan Mencütekin’e ait büyükbaş besi ahırında meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası içerisinde çok sayıda büyükbaşın bulunduğu ahırın çatısı çöktü, bir hayvan öldü.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çalışma yürüttü.

Çökmenin devam ettiği ahıra giren görevliler, bağlı olan hayvanları tek tek kurtardı.

Ahırdaki çökme anı ve sonrasında yapılan kurtarma güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.