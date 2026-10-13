Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı

Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçen ve yaklaşık 11 saat süren organ nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, setlere geri döndü. Ünlü oyuncunun son durumu doktorları bile şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 1

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve sağlık durumuyla sevenlerini endişelendiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği zorlu sürecin ardından yeniden kamera karşısına geçti.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 2

Başarılı geçen karaciğer nakli operasyonunun ardından iyileşme sürecini tamamlayan ünlü oyuncu, setlere dönerek müjdeli haberi hayranlarıyla paylaştı.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 3

11 SAATLİK ZORLU AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

Tedavi sürecinde organ nakline ihtiyaç duyulan Ufuk Özkan için uygun donörün bulunmasının ardından kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 4

Yaklaşık 11 saat süren zorlu ameliyatın ardından başarılı bir nakil süreci geçiren oyuncu, hızla iyileşme dönemine girdi.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 5

Sağlık durumunun tamamen düzelmesiyle birlikte uzun süren tedavi maratonunu geride bırakan Özkan, yeniden çalışma hayatına adım attı.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 6

"DOKTORLARIM BİLE ŞAŞIRDI, TÜM TÜRKİYE DUA ETTİ"

Rol aldığı yeni filmin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ufuk Özkan, sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri içtenlikle paylaştı.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 7

İyileşme sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlediğini belirten oyuncu, meslek aşkının kendisini hayata bağladığını vurguladı.

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 8

Yaşadığı süreci anlatan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

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Ölümle burun buruna gelmişti: Ufuk Özkan'ın son durumu doktorları bile şaşırttı - Resim: 9

"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum."

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