Yeniçağ Gazetesi
08 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu

Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu

Antalya'da sosyal medyada gördükleri Kral Havuzu'nu (Çimmelik) merak ederek geldikleri Hisançandır'da dağlık alanda mahsur kalan ve cep telefonunun SOS özelliği ile yardım isteyen 2 kişi, JAK ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat süren film gibi operasyonla kurtarıldı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 1

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemlerde sosyal medyada halk arasında "Çimmelik havuzu" olarak da bilinen Kral Havuzu ile ilgili maceraperestlerin çektiği videoları gören A.K., arkadaşı N.Y. ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıkarak bölgeye geldi.

1 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 2

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı N.Y., araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti.

2 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 3

Sarp kayalık ve ormanlık arazide ilerleyen 2 arkadaş, saatler süren zorlu yürüyüşün ardından ulaştıkları Kral Havuzu'nda bir süre vakit geçirdikten sonra dönüş yoluna geçti.

3 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 4

SOS mesajı hayatlarını kurtardı
Ancak havanın kararması ile yollarını şaşıran ve kayalık arazide mahsur kalan çift dönüş yolunu bulamadı. A.K. ve N.Y., cep telefonunun SOS özelliğini kullanarak yakınlarına konum bilgisi bulunan bir mesaj atarak yardım istedi.

4 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 5

A.K.'den gelen yardım mesajı ile yola çıkan yakınları bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.'nin aracına ormanlık arazide ulaşmayı başardı.

5 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 6

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Komutanlığı'na bağlı tim ile AFAD ekibi sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri bölgede dron ile havadan mahsur kalan şahısların yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

6 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 7

10 saatlik kurtarma operasyonu


A. K.'nin cep telefonundan gönderdiği SOS mesajları ile koordinatları tespit edilen şahıslara ulaşmak için harekete geçen ekipler, ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

7 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 8

Dik kayalıkların bulunduğu bölgede saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ekipler 2 kişiye ulaşmayı başardı.

8 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 9

Sağlık durumları kontrol edilen ve herhangi bir yaralanmaları olmadığı belirlenen 2 kişiye su ve yiyecek veren JAK ve AFAD ekipleri dönüşe geçti

9 10
Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu - Resim: 10

. Ancak dönüş yolunda başlayan şiddetli yağmur ekiplerin işini zorlaştırdı. 2 vatandaşın güvenliğini de düşünerek tedbirli bir şekilde hareket eden ekipler, 10 saat süren çalışmanın ardından 2 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

10 10
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro