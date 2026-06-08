Ölümle burun buruna geldiler: Bir mesajla hayatları kurtuldu

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son dönemlerde sosyal medyada halk arasında "Çimmelik havuzu" olarak da bilinen Kral Havuzu ile ilgili maceraperestlerin çektiği videoları gören A.K., arkadaşı N.Y. ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıkarak bölgeye geldi.