Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle büyük tehlike atlattı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, çadırların bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle facianın eşiğinden döndü. Zirveden koparak üzerlerine doğru yuvarlanan dev kayalardan kaçmaya çalışan dağcıların yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

Olay, Ağrı Dağı’nın 4200 metre rakımlı kamp ve tırmanış güzergahında meydana geldi. Bölgede kamp kurarak zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, henüz belirlenemeyen bir nedenle üst yamaçlardan kopan dev kaya ve toprak kütlelerinin hareketliliğini fark etti.

Heyelan şeklinde hızla aşağıya doğru yuvarlanan kaya parçalarının sesini duyan dağcılar, son anda kaçarak tehlike bölgesinden uzaklaştı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, dağcıların dev kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Zirve bölgesinden koparak büyük bir gürültüyle aşağıya doğru yuvarlanan dev kaya kütleleri, dağcıların üzerine doğru saniyelerle yarıştı.