Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Caddesi’nde meydana geldi. Caddede yokuş aşağı seyreden K.K. yönetimindeki 25 ADA 689 plakalı minibüs, virajda karşı yönden gelen O.K. idaresindeki 08 GA 730 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, virajı alamayıp otomobile çarpan minibüsün yolun alt kısmına uçtuğu, çevredekilerin yaralı sürücüye yardım etmek için kaza yerine koştuğu anlar yer aldı.