Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana gelen olayda sürücü kursu eğitmeni ve emekli polis C.Ö. ile 06 EZR 658 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Ç,arasında 'yol verme' tartışması çıktı.

Araçlarından inen C.Ö. ile Ç'nin tartışması, kavgaya döndü. Kavganın ardından C.Ö., 06 ED 7534 plakalı sürücü kursuna ait otomobile binerek uzaklaşmak istedi. Çayırpınar, polise haber verdiğini söyleyerek, gitmemesi için C.Ö.'nün aracının kaportasına çıktı. C.Ö., aracının kaportasındaki Ç'yi trafikte yaklaşık 20 kilometre sürükledi. C.Ö., kontrol noktasında polis tarafından durdurulup, gözaltına alındı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede gözetim altında tutulduktan sonra adliyeye sevk edilen C.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'HAKARET ETTİ, YUMRUK ATTI'

C.Ö. hakkında şikayetçi olan İ.Ç, DHA'ya konuştu. Ç, kavşakta yeşil yanınca hareket ettiği sırada önünde, sürücü kursuna ait aracın durduğunu söyleyerek, "Aniden fren yaptı. Sonra sürücü aracı geri saldı, benim tamponuma dokundu. Ben çok önemsemedim. Yanına geçtim. Sürücü kursu hocasını uyardım, 'Neden halka açık olan yerde eğitim veriyorsunuz?' dedim. O da 'Sana ne, size mi soracağız' dedi. Bana hakaret etti. Aşağıya indi, bana birden yumruk attı. Burnuma denk geldi. Daha sonra silah çıkardı. Eşime hakaret etti. Silahla benim kulak arkama, enseme vurdu. Çevredekiler üzerine gidince onlara silah doğrulttu" dedi.

Ç, C.Ö.'nün daha sonra kaçmak istediğini ileri sürerek, "Ben silah almak için, güvenlik güçlerine teslim etmek için 'Gidemezsin' dedim. Bu esnada arabayı çalıştırdı. Bana yandan vurunca ben kaputtan sol elimle tutundum. Beni kaputun üzerine fırlattırdı, diz kapaklarıma tamponuyla vurdu. Ben kendimi korumak için o esnada kaputun üzerine yattım. Daha sonra ışıklara geldik. Orada inmeye kalktım, tekrar beni kaputun üzerine fırlattı.

Orada kendime yer yaptım. Hızlanmaya başladı, giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Ben o esnada tekrar kendimi kaputtan aşağıya attım. O, aracı üzerime tekrar sürdü. 'Bugün seni öldüreceğim' dedi. Ben tekrar kaputun üzerine onun vurmasıyla beraber kaçmasın diye çıktım. Giderken bana silahı gösterdi. O sırada 'Tamam umut bitti, buraya kadarmış' dedim. Sonra silahı fırlattı sol tarafa. Polis noktasında polis ekiplerimiz durdurdu ve kurtuldum" diye konuştu.

'BATMAN'A BENZETTİLER'

Bu sürecin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve korktuğunu anlatan Ç, "Sonra kendimi videolarda görünce güldüm, şaşırdım, 'Olmaması gerekiyor' dedim. Bir taraftan güldüm komik vaziyet. Bir daha olsa yapmam ama insan çevresi, eşi için bu şekilde yine yapabilir. Ailemiz, arkadaşlarımız, 'İyi cesaretliymişsin' dedi. Kimisi çizgi film karakteri 'Batman' dedi, kimisi 'dizilere çıkarsınız' dedi. Tutuklandığını öğrendim. Cezasını çekmesini istiyorum, peşini bırakmayacağım" dedi.