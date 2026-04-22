İlçeye bağlı Kantarlı köyünde meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlelerinin yolu ulaşıma kapatması üzerine, Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışması başlattı.

İş makinesiyle kapalı güzergahı açmak için çalışma yürütülürken ikinci bir heyelan oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının üzerine doğru geldiğini fark eden operatör, iş makinesiyle hızla geri manevra yaptı.

Operatör, tonlarca toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan anı, cep telefonlarıyla görüntülendi. Bölgedeki çalışmalar kontrollü olarak sürüyor.