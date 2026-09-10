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Kaynak: AA / DHA / İHA

Feci Kaza, dün akşam saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (22) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ana bulvardan yan yola savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağacı devirdi. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı.

Kazada otomobilin parçaları çevreye savrulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü B.Ç. ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Kazanın olduğu noktadan 5 saniye önce bir yayanın geçmesi "Ölümden 5 saniyeyle kurtuldu" yorumlarına sebep oldu.