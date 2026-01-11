Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde Mustafa Akça (70) ve eşi Aynur Akça (69), gece geç saatte ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumu fark eden Mustafa Akça, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Akça çifti, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ortaköy ilçesinde de Cafer Özbulduk (70), eşi Zülayha Özbulduk (58), 2 kızı ile 3 torunu da kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

3'ü çocuk, 7 kişi ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özbulduk ailesinin bireyleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Her iki ailenin bireylerinin durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

