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Kaynak: DHA

Uzunköprü’de faaliyet gösteren bir çeltik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın ambarında böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon uygulaması gerçekleştirildi.

İlaçlama işleminin ardından 2 gün sonra ambarı kontrol etmek üzere içeri giren çalışanlar, iddiaya göre ortamda bulunan fosfin gazından etkilenerek fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede gerekli güvenlik önlemleri almasının ardından gazdan etkilenen 7 işçi ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Zehirlenen 7 işçinin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen de hastaneye giderek Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Coşkun Özbiçer’den zehirlenen işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.