Kaliforniya ile Nevada sınırında yer alan Racetrack Playa’nın kurumuş göl yatağında, arkalarında yüzlerce metrelik izler bırakarak yer değiştiren devasa kayalar, uzun yıllar boyunca paranormal teorilere ve bilimsel tartışmalara konu oldu.

Hiçbir insan veya hayvan müdahalesi olmadan tonlarca ağırlıktaki bu taşların nasıl hareket ettiği, Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı.

Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde onlarca yıldır kendi kendine hareket eden gizemli kayaların ardındaki fiziksel mekanizma, bilimsel gözlemlerle ilk kez somut verilere dayandırıldı.

Araştırmacılar, bölgedeki ekstrem hava koşullarının nadir bir birleşimiyle oluşan "ince buz tabakalarının" taşları kilometrelerce sürüklediğini saptadı.

BİLİMSEL GÖZLEM VE GPS TAKİBİ

Araştırmanın öncülerinden olan ve bölgeye GPS donanımlı taşlar yerleştiren paleobiyolog Richard Norris, bu fenomenin "ince buz itişi" (ice shove) adı verilen bir süreçten kaynaklandığını belirtti.

Norris ve ekibi, göl yatağının kış aylarında nadiren suyla dolduğunu ve gece donduğunu gözlemledi.

Sabah güneşinin etkisiyle parçalanan bu geniş ve ince buz tabakalarının, hafif bir rüzgarla birlikte devasa bir yelken gibi hareket ederek taşları çamurlu zemin üzerinde kaydırdığını ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gezegen bilimci Dr. Ralph Lorenz, bu olayın sadece Dünya'ya özgü olmayabileceğine dikkat çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda görev yapan Lorenz, benzer hidro-meteorolojik süreçlerin Güneş sistemindeki diğer gök cisimlerinde de görülebileceğini vurguladı.

Lorenz, taşların hareket edebilmesi için su, buz ve rüzgarın kusursuz bir dengeyle bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

NASA'da görevli bilim insanı Dr. Gunther Kletetschka ise, taşların hareketini sağlayan temel unsurun suyun altındaki sürtünme katsayısının düşmesi olduğunu kaydetti.

Kletetschka, buz tabakalarının hidrodinamik bir kaldıraç görevi görerek en ağır kayaları bile harekete geçirebildiğini savundu.

Yapılan çalışmalar, 2014 yılında ilk kez kameralara yansıyan görüntülerle desteklendi.

Bilim insanları, taşların bazen saatte sadece birkaç metre hızla ilerlediğini, ancak bu sürecin geride bıraktığı derin izlerin bölgenin sert doğasında uzun süre korunduğunu saptadı.

Yıllardır süregelen "mistik güç" iddiaları, bu somut verilerle birlikte yerini atmosferik fizik kurallarına bıraktı.