Ölüm pususu: Önce yolunu kesti, sonra tetiğe bastı: Diyarbakır’da infaz girişimi

Uygulamanın benzer risk taşıyan alanlara da örnek olmasını istediklerini kaydeden Şengönül, "Amacımız vatandaşlarımızın, personelimizin ve öğrencilerimizin sağlığını korumaktır. Sağlık bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.