Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Mazlum G. (30), otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından araçla önü kesilip, tabancayla vurularak öldürüldü.
Ölüm pususu: Önce yolunu kesti, sonra tetiğe bastı: Diyarbakır’da infaz girişimi
Diyarbakır Sur’da husumetlisi tarafından aracıyla önü kesilen 30 yaşındaki Mazlum G., tabancayla vurularak öldürüldü. Otomobili 700 metre ilerleyip kaldırıma çarptı.Kaynak: DHA
Sur ilçesi Eski Mardin Yolu’nda meydana geldi. Mazlum G.’nin kullandığı 21 AIN 308 plakalı otomobilin önü, iddiaya göre, husumetlisi tarafından başka bir araçla kesildi.
Taraflar arasında çıkan tartışmada şüpheli, tabancayla Mazlum G.’ye ateş etti. Mazlum G. yaralanırken, otomobiline de çok sayıda mermi isabet etti. El freni çekilmeyen Mazlum G.’nin otomobili, yaklaşık 700 metre ilerleyerek kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mazlum G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mazlum G.’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Uygulamanın benzer risk taşıyan alanlara da örnek olmasını istediklerini kaydeden Şengönül, "Amacımız vatandaşlarımızın, personelimizin ve öğrencilerimizin sağlığını korumaktır. Sağlık bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.