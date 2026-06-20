Bilim insanları Ebola virüsünü ilk olarak 1976 yılında, o zamanki adıyla Zaire (bugünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti) sınırları içinde yer alan Ebola Nehri yakınlarındaki bir salgında keşfetti. İlk vakalar bu nehrin çevresinde görüldüğü için virüse nehrin adı verildi. Aynı dönemde Sudan'da da benzer bir salgın baş gösterdi.
Ölüm oranı %90'a ulaşıyor: 50 yıldır durdurulamayan Ebola virüsün gizemli kökeni
İlk kez 1976 yılında tespit edilen ve %90'a varan ölüm oranıyla insanlığı sarsan Ebola virüsü, Afrika'da yeniden tırmanışta. Peki, adını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bir nehirden alan bu ölümcül virüs ilk nereden çıktı ve nasıl yayılıyor?Kaynak: Diğer
1976'da salgın ilk başladığında doktorlar çaresiz kaldı; belirtiler sıtma, tifo veya sarı hummaya benziyordu. Ancak uluslararası laboratuvarlara gönderilen kan örnekleri incelendiğinde, tıp dünyasının daha önce hiç karşılaşmadığı, Marburg virüsüne benzeyen yepyeni ve çok daha ölümcül bir virüs türü keşfedildi.
Ebola, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik bir hastalıktır. Virüsün ana kaynağının meyve yarasaları olduğuna inanılıyor. Enfekte olmuş yarasalar, maymunlar, şempanzeler veya kirpiler gibi vahşi hayvanların vücut sıvılarıyla temas etmek, virüsün insanlara bulaşmasındaki en büyük etken.
İlk salgında virüs, Yambuku Misyon Hastanesi'nde sterilize edilmeyen iğnelerin tekrar kullanılmasıyla sağlık personeline ve hastalara hızla bulaştı. Batı tıbbına güvenmeyen ve korkan birçok yerli halk, tedavi için geleneksel şifacılara sığınarak köylerine kaçtı ve bu durum virüsün kontrolsüzce yayılmasına yol açtı.
Ebola 1976'dan sonra uzun süre sessiz kalsa da, 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da (Gine, Sierra Leone, Liberya) tarihin en büyük patlamasını yaptı. Zayıf sağlık sistemleri nedeniyle 28.600'den fazla kişiye bulaşan virüs, dünya genelinde büyük bir halk sağlığı acil durumu ilan edilmesine neden oldu.
Son 50 yılda 15 binden fazla can alan Ebola, bugün hala sıcak bir tehdit. Çatışma bölgelerinde müdahalenin zorlaşması salgınları tetikliyor. Son olarak Mayıs 2026'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan ve Uganda'ya sıçrayan yeni dalga, yüzlerce vakayla virüsün insanlık için hala ne kadar ölümcül olduğunu gösteriyor.