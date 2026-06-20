Ölüm oranı %90'a ulaşıyor: 50 yıldır durdurulamayan Ebola virüsün gizemli kökeni

1976'da salgın ilk başladığında doktorlar çaresiz kaldı; belirtiler sıtma, tifo veya sarı hummaya benziyordu. Ancak uluslararası laboratuvarlara gönderilen kan örnekleri incelendiğinde, tıp dünyasının daha önce hiç karşılaşmadığı, Marburg virüsüne benzeyen yepyeni ve çok daha ölümcül bir virüs türü keşfedildi.