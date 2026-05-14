SOMA, TÜRKİYE’NİN ACI BİR FOTOĞRAFIDIR

Soma’da yaşananları sadece bir kaza olarak görmenin gerçeği perdelemek olduğunu savunan Hüseyin Baş, facianın arka planındaki ekonomik tercihlere dikkat çekti. Özelleştirme süreçlerinin ve denetim mekanizmalarındaki zafiyetin toplu ölümlere davetiye çıkardığını belirten Baş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Soma faciası aslında Türkiye’nin acı bir fotoğrafıdır. Özelleştirmeler, denetimsizlik, milletin kaynaklarının yandaşa ve yabancıya peşkeş çekilmesi ve ardından gelen toplu ölümler… Ne yazık ki Soma’dan İliç’e, Zonguldak’tan diğer maden facialarına kadar aynı ihmalleri, aynı anlayışı görmeye devam ediyoruz.”

"FITRAT" AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ: "İNSAN HAYATI KÂRDAN ÜSTÜNDÜR"

Madencilik kazalarından sonra yapılan resmi açıklamalardaki "fıtrat" vurgusunun toplum vicdanını yaraladığını ifade eden BTP lideri, modern ve güvenli bir sistemin imkansız olmadığını söyledi. İnsanların kendi memleketlerinde ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasına tepki gösteren Baş, "Eğer siz bu milletin madenlerini peşkeş çekmek yerine modern, güvenli ve milli bir anlayışla işletirseniz; ne insanlarımız yerin metrelerce altında can verir ne de bu ülkenin kaynakları başkalarının çıkarına teslim edilir. Ancak mevcut zihniyet üretmeyi değil satmayı, korumayı değil devretmeyi esas alıyor” dedi.

ÇÖZÜM: DEVLET-MİLLET ORTAKLIĞI VE MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Hüseyin Baş, yeni faciaların yaşanmaması için tek çıkış yolunun mevcut zihniyetin değişmesi olduğunu vurgulayarak, partisinin madencilik vizyonunu paylaştı:

Milli Sistem: Madenler, Prof. Dr. Haydar Baş’ın "Milli Ekonomi Modeli" esas alınarak devlet ve millet ortaklığıyla işletilmelidir.

Önce İnsan: Kâr marjı değil, insan hayatı her türlü ekonomik verinin üstünde tutulmalıdır.

Üretim Odaklılık: Satmayı ve devretmeyi değil; korumayı, modernleştirmeyi ve üretmeyi esas alan bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

"BİR DAHA HİÇBİR OCAĞA ATEŞ DÜŞMESİN"

Mesajını duygusal bir temenniyle tamamlayan Baş, Türkiye’nin artık maden acılarıyla anılan bir ülke olmaktan çıkması gerektiğini belirterek, "Hiçbir evladın babasız, hiçbir annenin gözyaşı içinde kalmadığı bir Türkiye" idealini yineledi.