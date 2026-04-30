Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Küçük Çaltıcak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında yürüyüş yapan erkek bir şahsın kayalık alandan düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ölüm kalım savaşı verdi: Antalya’da kayalıklardan düşen şahıs için alarm verildi - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölüm kalım savaşı verdi: Antalya’da kayalıklardan düşen şahıs için alarm verildi - Resim : 2

Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan ve ismi Mevlit D. olduğu öğrenilen kişi ilk müdahalesi sonrası sedyeye alınıp ulaşım zorluğu nedeniyle nedeniyle Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) ekibine teslim edildi.

Ölüm kalım savaşı verdi: Antalya’da kayalıklardan düşen şahıs için alarm verildi - Resim : 3

Kayalık alandan sedye ile sahile çıkartılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ölüm kalım savaşı verdi: Antalya’da kayalıklardan düşen şahıs için alarm verildi - Resim : 4