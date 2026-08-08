Hocaoğlu köyünde oturan ve 30 yıl aynı yastığa baş koyan 2 çocuk, 3 torun sahibi çiftten Gülşen Ünlü, bir süredir Ankara'da hastanede tedavi görüyordu. Cuma günü sabah saatlerinde hastanede vefat eden Gülşen Ünlü, Hocaoğlu köyüne getirildi.

Ölüm bile ayıramadı: Son nefesinin eşinin cenazesinde verdi - Resim : 1

Burada cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sırasında eşi İsmail Ünlü kalp krizi geçirerek, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karı-koca başlarından vurulmuş olarak bulunduKarı-koca başlarından vurulmuş olarak bulunduGündem

Ölüm bile ayıramadı: Son nefesinin eşinin cenazesinde verdi - Resim : 3

İsmail Ünlü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Ünlü aynı köyde ikindide eşi Gülşen Ünlü'nün yanında toprağa verildi. Çiftin ölümü köyde büyük üzüntü yarattı.

Ölüm bile ayıramadı: Son nefesinin eşinin cenazesinde verdi - Resim : 4