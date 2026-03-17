Doğada fotoğraf çekerken yaralı dağ keçisini fark eden Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, görüntüleri kaydettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı keçiyi bakım için aldı.

SİLAH YERİNE FOTOĞRAF ÇAĞRISI

Dr. Taşçı, avcılara seslenerek, “Dağlarda bu hayvanları görmek varken neden vuruyoruz? Vurmak yerine fotoğraf çekmek en güzeli. Tetiğe değil deklanşöre basalım” dedi.

Oltu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, olayla ilgili kaçak avcıların tespiti için çalışma başlattı.